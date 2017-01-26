И не жди, не будет
Есть аксиомы типа «ученье – свет», которые периодически вспоминаются, в том числе и у нас в клининге, когда в очередной раз с энтузиазмом сообщается
Эта «простая» ежедневка
Принято считать, что самое сложное в клининге – это специальные виды работ, но на самом деле основные объемы приходятся на такую, казалось бы, простую процедуру, как ежедневная уборка. И именно в рамках этих типов работ, к сожалению, объекту чаще всего наносится непоправимый урон, хотя и бытует мнение что она «такая простая, эта ежедневная уборка».