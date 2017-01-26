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И не жди, не будет

Ирина Лебедева

Есть аксиомы типа «ученье – свет», которые периодически вспоминаются, в том числе и у нас в клининге, когда в очередной раз с энтузиазмом сообщается о наконец-то стартующей программе подготовки квалифицированных кадров для отрасли. В том, что клининг нуждается в подготовленных кадрах, сомнения нет. Так почему же до сих пор «воз и ныне там»? Есть ли условия, обязывающие использовать только квалифицированный труд? Попробуем проанализировать ситуацию.

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Эта «простая» ежедневка

Иван Голубцов

Принято считать, что самое сложное в клининге – это специальные виды работ, но на самом деле основные объемы приходятся на такую, казалось бы, простую процедуру, как ежедневная уборка. И именно в рамках этих типов работ, к сожалению, объекту чаще всего наносится непоправимый урон, хотя и бытует мнение что она «такая простая, эта ежедневная уборка».


Тема номера — Экология и управление отходами


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01декабря2016

Выставка-конференция АХП

26 января 2017 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоится Выставка — конференция для административно-хозяйственных специалистов государственных и коммерческих структур на тему: «Закупки на хозяйственные нужды. Обмен опытом и лучшие практики. Выставка» Выставка — конференция пройдет в формате обмена практическим опытом в сфере закупок товаров и услуг для административно-хозяйственных нужд. Посещение выставки — конференции бесплатное по предварительной заявке.  
25ноября2016

Французы не довольны состоянием общественных туалетов

В своем последнем исследовании, проведённом накануне 16−го «Международного дня туалетов» шведская компания SCA констатировала, что 46% французов не доверяют уровню чистоты в общественных туалетах и считают плачевным состояние гигиены. 


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